Британцы оказались готовы терпеть украинских беженцев только полгода

Четверть жителей Британии, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят их оставлять дольше, чем на полгода. Таковы результаты опроса, которыми поделились в The Daily Telegraph.

Управление национальной статистики провело опрос 17 тысяч участников проекта «Жилье для Украины». Он показал, что 26% респондентов не хотят давать приют украинцам дольше шести месяцев. По условиям программы правительство платит британцам как раз минимум за полгода проживания у них украинцев 350 фунтов в месяц (26 тысяч рублей).

При этом практически все они отметили, что оказались вынуждены оказывать украинцам больше помощи, чем предполагалось. Восемь из десяти опрошенных рассказали, что кормили украинцев, помогали найти работу и оказывали финансовую помощь.

Ранее в Times сообщили, что одинокие британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим. Украинские беженки в Великобритании при поиске жилья в соцсетях стали получать много сообщений от одиноких мужчин, которые предлагают им жить с ними бесплатно, но спать в одной постели.