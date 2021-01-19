Жириновский предположил, что мог бы стать президентом Украины

«Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы», — ответил политик на вопрос о шансах победить на президентских выборах на Украине.

Он посетовал на то, что русских на Украине насильно лишают возможности говорить на родном языке. Жириновский подчеркнул, что людей нельзя насильно заставлять учить чужой язык.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин назвал русскую культуру «второстепенной и региональной», чем разозлил даже своих соотечественников.

16 января на Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, согласно этому нововведению. За русский будут штрафовать.