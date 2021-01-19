Украинского депутата высмеяли за слова о мании величия у русской культуры. Наш язык уже «выгнали» из магазинов

С 16 января вся сфера услуг Украины должна была отказаться от русского языка — такой закон приняли власти. Некоторые пошли еще дальше и призвали отказаться от изучения «региональной» русской литературы в школах. Такие радикальные идеи многие украинцы не оценили.

Русский уходит

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин высказался в своем Facebook о недавно вступившем в силу законе, обязывающем магазины, аптеки, заправки и другие заведения сферы услуг использовать в работе только украинский язык. Вывески, ценники, общение с покупателями — отовсюду русский язык должен уйти.

Гурин уверен, что отказ от русского языка не вызовет проблем и, наоборот, принесет одну пользу. Например, русскоговорящие дети будут учить в школах украинский, таким образом, смогут говорить уже на двух языках. Однако дальнейшие заявления политика оказались не столь позитивными.

«Нет проблемы в том, что дети будут знать мировую литературу вместо „вєлікай рускай“, которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек, а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», — уверен Гурин.

Он также высказался насчет «Иронии судьбы», просмотр которой для многих русскоговорящих людей стал новогодней традицией. По мнению депутата, украинцам станет только лучше от того, что они не будут смотреть на «нездоровые отношения героев». Затронул Гурин и вопрос образования.

«Нет никакой проблемы в том, что наши дети не будут понимать русскую пропаганду и будут ехать учиться в вузы в Польшу и Германию, а не в Москву. Все это пойдет нам всем только на пользу», — написал Гурин.

Неудачный популизм

Но даже собственные граждане не оценили выпад политика в сторону русской культуры. В комментариях некоторые заявили, что жалеют о том, что отдали свой голос за «Слугу народа». Многие отметили, что во власти оказалось приличное количество людей, которым стоило бы помалкивать — хотя бы для того, чтобы не позориться самим. Таких депутатов, как Гурин, даже сравнили с известным героем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.

Другие заметили в словах Гурина не только русофобию, но и непоследовательность, а также банальную глупость. И даже пожаловались на то, что такие депутаты «доконают страну». Среди прочих проблем комментаторы, многие из которых писали на украинском, жаловались, что нынешняя власть развалила образование в стране.

«Если вы не видите проблем в том, что дети уедут в Польшу, то вы, вероятно, заняли в парламенте чужое место. И не нужно рассказывать о том, что дети «выучатся и вернутся восстанавливать экономику». Те, кто отсюда уехал, в большинстве своем уехали навсегда», — подчеркнул один из подписчиков.

А особенно внимательные граждане даже заметили в публикации депутата на украинском языке несколько ошибок.

Наказать за язык

Обойти закон о переводе сферы услуг на украинский нельзя. Если проверяющие заметят нарушения, например, обслуживание посетителей с использованием русского языка, владельцев заведения ждут штрафы от 13 до 18 тысяч рублей за первое нарушение, от 22 до 31 тысячи рублей за повторное.

При этом сами жители, с которыми поговорили украинские журналисты, считают, что такой закон — «геноцид русскоязычных» граждан страны. Для некоторых торговых точек даже создали специальные методички по тому, как общаться с клиентами, используя украинский язык.

При этом многие отмечают, что теперь продавцы в магазинах стали ощутимо молчаливее и стараются дождаться того, чтобы посетитель заговорил первым, чтобы понять, на каком языке с ним разговаривать. При этом большинство представителей старшего населения говорит именно на русском. А эксперты отмечают, что принятие такого закона и дискриминация русского языка и русскоговорящего населения Украины только сделают ситуацию в стране более напряженной.