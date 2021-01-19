Украинцев разозлили рассуждения депутата Рады о «второстепенной» русской культуре

«Нет никакой проблемы, что дети будут знать мировую культуру вместо „великой русской“, которая за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», — написал Гурин.

Так он прокомментировал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу 16 января. Согласно нововведению, вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. За русский будут штрафовать. Депутат отметил, что не видит проблемы в том, что украинские дети поедут получать высшее образование в Польшу и Германию, а не в Москву.

«Все это принесет только пользу всем нам», — подытожил Гурин.

Некоторые пользователи посоветовали ему прямо сейчас отправляться в Польшу и остаться там, кто-то признался, что жалеет о своем голосе в его поддержку, а кто-то рекомендовал ему лечиться после таких слов.