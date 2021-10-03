Жертвами взрыва в Кабуле стали 8 человек

Жертвами взрыва возле мечети в столице Афганистана Кабуле стали восемь человек. Число погибших может измениться, сообщило РИА «Новости».

В результате прогремевшего взрыва возле мечети Идгах в Кабуле погибли восемь человек. Еще около 20 получили ранения. В министерстве внутренних дел заявили о задержании трех подозреваемых в совершении преступления.

По имеющейся информации, взрыв произошел возле мечети, внутри которой совершались погребальные молитвы — несколько дней назад там скончалась мать замминистра временного правительства Афганистана по культуре и информации Забиуллы Муджахида.

170 человек погибли и еще 200 пострадали в результата взрыва в аэропорту Кабула. Среди числа погибших оказались и военные из США.

Россия постоянно обменивается с США данными по ситуации в Афганистане, в том числе и о противодействии террористам. Об это сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.