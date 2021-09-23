Москва по линии разведки постоянно обменивается данными с Вашингтоном по происходящему в Афганистане, речь идет в том числе и о противодействии террористам. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мы обмениваемся с коллегами из разных разведывательных организаций информацией, оперативной, которая касается вопросов в борьбе с международным терроризмом, в том числе и исходящих угроз с территории Афганистана», — отметил Нарышкин.

Сейчас на территории Афганистана идет противостояние сил сопротивления и талибов*, которые в августе захватили власть в стране. Переговоры противников могут состояться в ближайшее время в Душанбе. Пока же продолжаются бои в некоторых афганских городах.

Были в Кабуле и взрывы, ответственность за которые брали на себя другие террористические организации. Поэтому опасность, которая исходит с территории Афганистана, продолжает быть высокой.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России