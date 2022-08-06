Жертвами удара молнии у Белого дома стали три человека

Число жертв молнии, которая накануне, 5 августа, ударила напротив Белого дома в Вашингтоне, достигло трех. По данным городского канала NBC4, еще один человек остается в больнице.

Как указал канал, 29-летний мужчина скончался от полученных травм. Накануне в больнице скончалась пожилая супружеская пара. Джеймс и Донна Мюллеры. Мужчине было 76 лет, а его жена была на год моложе. Пара приехала в Вашингтон из штата Висконсин. В столице США они собирались отпраздновать годовщину свадьбы.

Под удар молнии, который произошел 5 августа, попали четыре человека — двое мужчин и две женщины. Все произошло в парке Лафайет напротив Белого дома.

В июле на озере Светлое, в Воскресенском округе Московской области молния ударила в семейную пару с ребенком. Дядя ребенка рассказал «360», что взрослые после происшествия находились в сознании, но медики все же направили их в реанимационное отделение. Состояние пострадавших оценивалось как среднее. При этом ребенок практически не получил травм. На озере спасателей к пострадавшим позвала их старшая дочь. Она отдыхала с подругой поодаль от родителей. Девочка увидела, что взрослые пострадали и помчалась звать на помощь.