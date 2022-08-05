Четыре человека серьезно пострадали после удара молнии у Белого дома

После удара молнии напротив Белого дома в Вашингтоне пострадали четыре человека. Они находятся в критическом состоянии, сообщила служба пожарной охраны и скорой помощи города.

Как отмечено в сообщении ведомства в Twitter, предполагаемый удар молнии произошел в Лафайетт-парке.

«„Храбрейшие округа Колумбия“ находятся на месте, оказывая помощь и транспортируя четырех пациентов. Все в критическом состоянии», — указано в заявлении службы.

К посту прикреплены несколько фотографий. На снимках можно разглядеть несколько карет скорой помощи, которые стоят в проезде между Белым домом и Лафайетт-парком.

В конце июля в Туймазинском районе Башкортостана от удара молнии загорелась церковь. Все произошло в селе Воздвиженка. При происшествии жертв и пострадавших удалось избежать. Председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров показал кадры с места удара молнии. На них видно, как горит кровля храма с колокольней.

Через некоторое время Telegram-каналы сообщили, что церковь сгорела полностью. Местные жители показали снимки, на которых видно, что пламя перекинулось с кровли на внутренние помещения.