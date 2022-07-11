Пляжный отдых семейной пары с ребенком в Воскресенске закончился реанимацией из-за грозы

Молния ударила в семейную пару с ребенком. Ситуация произошла на озере Светлое, в Воскресенском округе Московской области. Дядя ребенка рассказал «360» о состоянии семьи.

Он сообщил, что взрослые находятся в сознании, но медики направили их в реанимационное отделение. Состояние пострадавших среднее. При этом ребенок практически не получил травм. Собеседник «360» рассказал, как молния ударила в его родных.

«Они стояли на берегу озера. Мне пока непонятно, куда именно она ударила. Рядом с ними было растение вроде куста, высотой около шести метров. Но оно даже не обгорело. Возможно, молния попала в воду, и разряды попали в тех, кто стоял на берегу», — поделился он.

Мужчина отметил: на пляже всегда находятся спасатели. Их и подозвала старшая дочка пострадавших. Она отдыхала с подругой поодаль от родителей. Девочка увидела, что взрослые пострадали и помчалась звать на помощь.