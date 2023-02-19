Мир 19 февраля 2023, 02:51 Жертвами израильской атаки на Дамаск стали пять человек — СМИ Al-Mayadeen: пять человек стали жертвами ракетной атаки Израиля на Дамаск Pxhere

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Жертвами израильской атаки на района Дамаска стали пять человек. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen. В своем материале авторы ссылаются на источник в министерстве здравоохранения Сирии.

«Пять граждан погибли в результате израильской агрессии», — говорится в сообщении. Как добавил источник телеканала, также есть пострадавшие, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

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Среди пяти погибших один военный, заявили в Минобороны Сирии. По информации сирийского военного ведомства, еще 15 человек пострадали, указано в материале телеканала.

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Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетные удары израильских ВВС. Как сообщали СМИ, сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса. На место направили пожарные команды, а также машины скорой помощи.

Ракетному удару подверглась военная база США, которая находится на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что после атаки на военной базе были видны вспышки. Информации о пострадавших и погибших среди военнослужащих США не поступало.