19 февраля 2023, 02:00
Система ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля на окрестности Дамаска
Al Ekhbariya: в результате ракетной атаки Израиля на окрестности Дамаска есть жертвы
Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетные удары израильских ВВС по окрестностям Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в сирийском военном командовании.
«Израильские ВВС совершили новую агрессивную акцию, атаковав военные позиции к югу от столицы», — отметил источник телеканала.
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Он также добавил, что сирийские военные ведут огонь по воздушным целям, зенитчики поразили несколько ракет.
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Атака израильских ВВС привела к жертвам среди мирных жителей, позже сообщил телеканал со ссылкой на источник в полицейском управлении столицы Сирии. По его словам, сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса. Сейчас на место направлены пожарные команды и машины скорой помощи. Официальных данных о жертвах и погибших пока нет.
Под ракетный удар попал жилой квартал на юге Дамаска, пострадал как минимум один жилой дом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичной полиции.
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Сирия
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