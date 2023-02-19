Мир 19 февраля 2023, 02:00 Система ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля на окрестности Дамаска Al Ekhbariya: в результате ракетной атаки Израиля на окрестности Дамаска есть жертвы Pxhere

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Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетные удары израильских ВВС по окрестностям Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в сирийском военном командовании.

«Израильские ВВС совершили новую агрессивную акцию, атаковав военные позиции к югу от столицы», — отметил источник телеканала.

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Он также добавил, что сирийские военные ведут огонь по воздушным целям, зенитчики поразили несколько ракет.

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Атака израильских ВВС привела к жертвам среди мирных жителей, позже сообщил телеканал со ссылкой на источник в полицейском управлении столицы Сирии. По его словам, сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса. Сейчас на место направлены пожарные команды и машины скорой помощи. Официальных данных о жертвах и погибших пока нет.

Под ракетный удар попал жилой квартал на юге Дамаска, пострадал как минимум один жилой дом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичной полиции.