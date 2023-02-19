Мир 19 февраля 2023, 02:36 Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу SANA: по военной базе США в провинции Дейр-эз-Зор нанесли ракетный удар Pxhere

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Ракетный удар пришелся по военной базе США, которая находится на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

«Ракетному удару подверглась территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора», — написало агентство.

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Сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что после ракетного удара на военной базе США очевидцы видели вспышки. О возможных пострадавших и погибших среди американских военнослужащих информации не поступало.

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Данный объект уже подвергался обстрелу в конце 2022 года. По базе выпустили несколько ракет. После нападения в небе над этим районом заметили барражирующие американские вертолеты.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетные удары израильских ВВС по окрестностям Дамаска. Источник телеканала Al Ekhbariya в сирийском военном командовании сообщил об атаке военных позиций.