Женщину вместе с кошкой спасли из затопленного дома в Японии. Видео

Мощные дожди стали причиной потопов на юго-западе Японии. В одном из затопленных домов застряла женщина, которую отправились вызволять спасатели. Специалисты вытащили на вертолете не только жительницу, но и ее кошку.

Всю спасательную операцию засняли на видео. На кадрах видно, как вертолет зависает над полностью затопленной территорией. По веревке вниз спускается спасатель, который находит под самой крышей жилого дома женщину. Она крепко прижимает к себе кошку. Затем спасатель пристегивает к женщине веревку и ее поднимают на борт вертолета вместе с хвостатой.

Спасатели помогали жителям японского города Хитоеси 4 июля. Они пролетали над жилыми домами и вытаскивали тех, кто не смог покинуть опасную зону самостоятельно, сообщил RT. Кроме спасателей, в районе наводнений работают тысячи военнослужащих.

Японию уже не первый день терзают сильные дожди. Наводнения и оползни уже привели к гибели порядка 155 человек. Около трех миллионов жителей оказались вынуждены уехать из своих домов. Японские власти открыли в школах пункты временного пребывания.