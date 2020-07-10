Кот полакомился молоком во время проповеди и стал звездой. Видео

Кошка Кентерберийского собора в очередной раз привлекла внимание зрителей во время утренней молитвы.

Преподобный произносил утреннюю молитву в садах Собора, когда в кадре появился кот. Животное запрыгнуло на соседний стул, а с него уже на стол, где стояла кружка, по-видимому, с молоком или со сливками.

Добравшись до лакомства и увидев, что настоятель не отвлекается от проповеди, кот начал окунать лапу в кружку и слизывать с нее молоко. Правда, в конце записи преподобный все же отвлекся на кота — он улыбнулся, извинился и погладил лакающее молоко животное.

Видео: ITV News Meridian/Twitter

Стоит отметить, что это не первый случай, когда одна из кошек Кентерберийского собора забрала на себя все внимание пользователей.

Например, в мае, одна из четырех кошек Собора появилась в кадре, когда настоятель читал проповедь, и, казалось, исчезла под его одеждой.

«Исчезающий» кот молниеносно стал звездой ролика, а сам момент его «исчезновения» разлетелся по соцсетям. И точно так же преподобный не отвлекся и продолжил свою проповедь.