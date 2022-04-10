Минобороны РФ узнало о подготовке Украиной и Западом массовых убийств мирных жителей в ЛНР

Киевский режим при поддержке Запада готовит акции с массовым уничтожением мирных жителей в ЛНР, чтобы обвинить в этом военных России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передало РИА «Новости».

Украинские власти при поддержке коллективного Запада готовят чудовищные акции с массовыми убийствами мирного населения в ЛНР с целью обвинить российских военных и луганских ополченцев, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник уточнил, что репортеры иностранных СМИ заблаговременно приехали в город Кременная и разместились в здании больницы для съемки провокации. Готовится постановка с машинами скорой и пациентами, которые попадут под обстрел со стороны якобы российских военных.

А на территории водоканала в Белогоровке неонацисты уже заминировали резервуары с хлором. Бандеровцы планируют взорвать их, когда к городу подойдут формирования Народной милиции ЛНР.

Готовится очередная провокация и в Киевской области. В населенном пункте Раговка готовятся к съемкам фейкового видео с массовыми захоронениями людей, якобы убитых российскими военными.

«С целью придания большей достоверности данной провокации к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции», — добавил Мизинцев.

Все это в очередной раз демонстрирует бесчеловечное отношение киевского режима к судьбе украинского народа и свидетельствует о полном пренебрежении нормами морали и права.

Ранее в Минобороны узнали, что Украина готовит провокацию с «убийствами» людей в Ирпене.