Мирная жительница погибла при обстреле Новоайдара «Точкой-У»

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 10 апреля, нанесли удар тактической ракетой «Точка-У» по населенному пункту Новоайдар, который находится под контролем Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 с направления н. п. Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в результате обстрела погибла женщина.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики предотвратили очередную попытку украинского командования нанести по ДНР огневое поражение с помощью ракеты тактического комплекса «Точка-У». Ракета была сбита, выясняется, где упали обломки и какой ущерб они нанесли.

Также о минометном обстреле пограничного поста сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Российские пограничники и военнослужащие ответным огнем подавили украинскую огневую точку.