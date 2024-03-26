26 марта 2024, 04:00
Жена президента Южной Кореи пропала с конца 2023 года
Первую леди Южной Кореи не видели на публике с декабря прошлого года
Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи не появлялась на публичных мероприятиях с конца 2023 года. Об этом сообщило The Sraitstimes.
По данным издания, последний раз 51-летняя Ким выходила на публику после ее возвращения из Нидерландов вместе с мужем — президентом Юн Сок Елем. Это было в середине декабря прошлого года.
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Некоторые политические обозреватели предположили, что, скорее всего, первую леди убрали от глаз публики после череды громких скандалов перед парламентскими выборами, которые должны пройти уже в апреле.
Другие аналитики связали отсутствие Ким на публике с негативным настроем общественности после скандала с сумкой от Dior, который произошел в декабре. Первая леди получила в подарок брендовую сумку от модного дома Christian Dior стоимостью три миллиона вон. Это является нарушением законодательства о борьбе с коррупцией.
Власти Южной Кореи оценили подарок президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, отметив, что презент может нарушать резолюции Совбеза ООН. Ким Чен Ын получил от Путина автомобиль Aurus.
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