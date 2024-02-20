Мир 20 февраля 2024, 17:34 Южная Корея отреагировала на подарок Путина Ким Чен Ыну и напомнила о санкциях МИД Южной Кореи напомнил о санкциях после подарка Путина Ким Чен Ыну РИА «Новости»

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Власти Южной Кореи отреагировали на подарок президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Презент может нарушать резолюции Совбеза ООН, заявил официальный представитель южнокорейского МИД Им Су Сок, чьи слова привело РИА «Новости».

Ким Чен Ын получил от Путина автомобиль Aurus. Резолюции Совбеза запрещают прямую или косвенную поставку, продажу и передачу любых транспортных средств, соответствующих кодам 86-89 Гармонизированной системы описания товаров, напомнил дипломат.

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«У всех государств — членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи», — подчеркнул Им Су Сок.

Он добавил, что Южная Корея внимательно следит за сотрудничеством России и КНДР. Официальный представитель МИД напомнил, что взаимодействие должно осуществляться при соблюдении санкционного режима и вносить вклад в мир на Корейском полуострове.

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства, что стало свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен.