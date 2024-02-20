Мир 20 февраля 2024, 02:45 Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль РИА «Новости»

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Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен. По словам последней, этот презент стал «свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

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Марку и модель автомобиля агентство не указало, но в сентябре 2023 года российский лидер продемонстрировал Ким Чен Ыну лимузин Aurus во время встречи на космодроме Восточный. Путин также рассказал коллеге о характеристиках машины.

Ранее сообщалось, что Россия и Северная Корея согласовывают сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в Россию министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.