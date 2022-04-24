«Желтые жилеты» устроили в Париже протесты против второго тура президентских выборов

В Париже «желтые жилеты» устроили протесты и призывают французов игнорировать второй этап президентских выборов, об этом сообщил канал RTBF.

Манифестанты прошли по улицам столицы, скандируя: «Ни макрон, ни Ле Пен», имея в виду кандидатов в президенты Франции, вышедших во второй тур выборов. Действующий глава государства Эммануэль Макрон и глава ультраправой партии «Национального объединения» Марин Ле Пен вызывают недовольство протестантов из-за текущей экономической ситуации в стране. Участники движения считают, что оба кандидата не выражают их интересы. Второй этап выборов назначен на 24 апреля.

Действующий президент Франции Макрон придерживается политики, что страна должна оказывать поддержку Украине и не допустить эскалации конфликта. Марин Ле Пен выступает против эмбарго на российские энергоносители. Она считает, что эта мера больше повредит французам, чем России.