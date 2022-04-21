Макрон заявил о миссии Франции в ситуации с Украиной
Макрон: Франция должна не допустить усиления эскалации на Украине
Франция должна сделать все от нее зависящее, чтобы не допустить эскалации на Украине. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, слова которого привело РИА «Новости».
В ходе дебатов с представителем правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен перед вторым туром президентских выборов французский лидер указал на необходимость придерживаться определенной линии.
«[Она] состоит в том, чтобы не допустить распространения этой войны. Также роль Франции состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине», — сказал Маркон.
Он подчеркнул, что Европа вместе с Францией должна стать «силой равновесия».
Первый тур выборов главы французского государства состоялся 10 апреля. Во второй вышли действующий президент Эммануэль Макрон с результатом 27,84% голосов и Марин ле Пен, набравшая 23,15%.
Второй тур выборов намечен на 24 апреля.
Ранее Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на импорт нефти и газа из России. По ее мнению, это может крайне негативно отразиться на Европе, но совсем не окажет влияния на РФ.