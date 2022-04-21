Макрон заявил о миссии Франции в ситуации с Украиной

Франция должна сделать все от нее зависящее, чтобы не допустить эскалации на Украине. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, слова которого привело РИА «Новости».

В ходе дебатов с представителем правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен перед вторым туром президентских выборов французский лидер указал на необходимость придерживаться определенной линии.

«[Она] состоит в том, чтобы не допустить распространения этой войны. Также роль Франции состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине», — сказал Маркон.

Он подчеркнул, что Европа вместе с Францией должна стать «силой равновесия».

Первый тур выборов главы французского государства состоялся 10 апреля. Во второй вышли действующий президент Эммануэль Макрон с результатом 27,84% голосов и Марин ле Пен, набравшая 23,15%.

Второй тур выборов намечен на 24 апреля.

Ранее Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на импорт нефти и газа из России. По ее мнению, это может крайне негативно отразиться на Европе, но совсем не окажет влияния на РФ.