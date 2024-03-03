Мир 03 марта 2024, 18:36 «Ждите». Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ Симоньян не исключила еще одной публикации записи разговора офицеров бундесвера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что может сделать новые публикации после обнародования аудиозаписи беседы офицеров армии ФРГ об атаке на Крымский мост. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Дадут еще — опубликую еще. Откуда получила — там больше нету. Ждите», — подчеркнула журналист.

Реклама

В пятницу, 1 марта, Симоньян опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» запись разговоров высокопоставленных военных немецкой армии, которые обсудили детали вероятной атаки на Крымский мост. В ходе обсуждения они предложили разбить общую операцию на несколько этапов и обратиться за помощью в планировании к Великобритании.

На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в Европе все еще силен лагерь политиков, которые относятся к России очень враждебно и не меняют своего курса.