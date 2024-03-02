02 марта 2024, 15:15
«Лагерь войны в Европе все еще силен». Лавров отреагировал на запись офицеров ФРГ о Крыме
Лавров: «лагерь войны» в Европе по-прежнему силен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал появление в Сети записи разговора немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus, а также воинственные заявления Эммануэля Макрона и Ллойда Остина. По его словам, это подтверждает, что в европейские страны не изменили свое враждебное отношение к России. Дипломата процитировало РИА «Новости».
«„Лагерь войны“ в Европе по-прежнему силен, они не меняют своего курса», — пояснил российский дипломат.
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Запись разговора немецких военных опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, в переговорах участвовали представители командования ВВС бундесвера.
До этого Лавров не стал комментировать вопрос о реакции России на идею президента Франции отправить солдат НАТО на Украину. По его мнению, Запад использует другие страны, чтобы бороться против России. Сейчас в плацдарм для атаки на РФ они превратили Украину.
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