Эксклюзив 17 ноября 2022, 12:46 «Ждал, что американцы его успокоят». Пранкер Вован — о жалобах Порошенко на Зеленского Пранкер Вован: экс-лидер Украины Порошенко ждал утешения США из-за конфликтов с Зеленским

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Пранкеры Вован и Лексус пообщались с бывшим президентом Украины Петром Порошенко о ситуации на Украине, Минских соглашениях и его конфликтах с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским. Все это время Порошенко думал, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом и много жаловался на Зеленского, ожидая утешения от американцев, рассказал «360» Владимир Кузнецов (Вован).

По его словам, пранкеры вышли на Порошенко через бывшего омбудсмена Украины Людмилу Денисову — тогда она тоже думала, что беседует с Макфолом.

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«Мы попросили ее организовать нам еще какие-то контакты украинских политиков. Она предложила Порошенко и предупредила его, что с ним хочет пообщаться бывший посол США в России», — отметил Вован.

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Говоря о беседе с Порошенко, пранкер выделил несколько моментов. Во-первых, то, что Минские соглашения, оказывается, «не были для него мирными» — бывший президент Украины признался, что просто хотел выиграть время на подготовку армии страны. Во-вторых, Вовану запомнился тезис о том, что для достижения мира Украине нужны не ручка и бумага за столом переговоров, а больше снарядов.

«Концепция, что в понимании Порошенко война — это мир, находит идеальное подтверждение», — констатировал Вован.

Третий момент — Петр Порошенко постоянно жаловался на конфликты с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, на то, что его команда не дает Порошенко выехать из Украины, вставляет ему палки в колеса.

«Понятно, что Порошенко — претендент на президентское кресло, это встречает яростное сопротивление Зеленского, борьба не прекращается. Порошенко пытается через Макфола пожаловаться американцам в очередной раз, чтобы его успокоили», — насмешливо заметил пранкер.