Мир 17 ноября 2022, 12:25 Порошенко признался пранкерам в истинной цели Минских соглашений Экс-лидер Украины Порошенко: Минские соглашения помогли выиграть время на развитие ВСУ

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Российские пранкеры Вован и Лексус под видом экс-посла Соединенных Штатов Майкла Макфола пообщались с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Он рассказал им, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время на развитие ВСУ.

Порошенко назвал документ «талантливо написанным».

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«Минские соглашения были нужны мне, чтобы получить как минимум четыре с половиной года на формирование украинских вооруженных сил, строительство украинской экономики и обучение украинских военных вместе с НАТО», — поделился экс-лидер Украины.

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На вопрос пранкеров, считает ли он, что соблюсти соглашения было невозможно, Порошенко ответил «нет».

В том же выпуске он пожаловался, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский три с половиной года «атаковывал» его уголовными делами, одно из которых возбудили за госизмену, что было «чрезвычайно глупо», и эта «игра» продолжается. Порошенко назвал действия Зеленского «совершенно иррациональными».

Также в диалоге с пранкерами бывший украинский лидер призвал военно-морские силы Украины «более решительно» блокировать торговые суда с российским продовольствием.