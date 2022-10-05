Экс-омбудсмен Украины призналась пранкерам в раскручивании фейков о ВС России | 360°

Мир 05 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Экс-омбудсмен Украины призналась пранкерам в раскручивании фейков о ВС России Экс-омбудсмен Украины Денисова призналась пранкерам в раскручивании фейков о ВС России

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Бывший уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что разведка просила ее раскручивать фейки о Вооруженных силах России. Денисова думала, что общается с бывшим послом США Майклом Макфолом. Фрагмент беседы уже появился в Сети.

«Денисова рассказала, зачем придумывала многочисленные безумные фейки о российской армии. Экс-омбудсмен поделилась историями, как с помощью дезинформации обрабатывала западных парламентариев, а также о том, как украинская разведка просит ее продолжать раскручивать подобные „новости“», — написали Вован и Лексус в Telegram.

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Бывший омбудсмен сообщила, что два раза в день готовила высосанные из пальца истории о действиях ВС России и направляла материалы в европейские инстанции и организации. Все ради того, чтобы поставки оружия на Украину продолжались. По словам Денисовой, действующий омбудсмен Дмитрий Лубинец отказывается говорить о выдуманных историях.

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«И вот мне говорят: а можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС? Надо же, чтобы официальные источники это дали, а уполномоченный не хочет давать это, потому что ему не велят», — заметила она.

Денисова добавила, что теперь уполномоченный по правам человека «пишет только то, что ему скажут в Офисе президента».

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