Власть 11 мая 2023, 17:35 Зерновая сделка прекратит действовать, если Россия не получит гарантий от Запада Замглавы МИД Вершинин: зерновая сделка прекратит существование без гарантий для России РИА «Новости»

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Зерновая сделка продолжит существовать до 18 мая и после этого прекратит действовать, если Запад не даст России гарантии соблюдения ее интересов. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин по итогам стамбульских переговоров, его слова привел ТАСС.

Россия выступает против расширения или бесконечного продления зерновой сделки, о которых говорят на Западе, отметил дипломат.

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Вершинин призвал не забегать вперед в вопросе продления Черноморской инициативы. По его словам, Россия внимательно следит, что предпринимают для исправления перекосов и изъянов этих договоренностей.

Если Россия не получит гарантий, в том числе по аммиаку, зерновая сделка прекратит существовать после 18 мая. Инициативу, выгодную только для одной стороны, вряд ли могут признать и подтвердить все нюансы.

«Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений», — подчеркнул заместитель министра.

Мирить с двойными стандартами Россия не будет

Россия продолжит добиваться обеспечения ее интересов в рамках зерновой сделки, заверил дипломат. Без этого стране нет смысла участвовать «в каких-то таких мероприятиях», пояснил замглавы МИД.

Москва не может мириться с двойными стандартами, согласно которым Черноморская инициатива позволяет экспортировать только украинскую сельхозпродукцию, добавил заместитель министра иностранных дел. Россия по-прежнему сталкивается с барьерами в сельхозэкспорте и экспорте удобрений.

«Заявления, которые звучали и звучат из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, что якобы российский сельхозэкспорт и экспорт удобрений не подпадают под санкции, не находят своего подтверждения», — указал дипломат.

По словам замглавы МИД РФ, Россия исходит из того, что зерновая сделка прекратит действовать 18 мая. Хотя работа и контакты продолжаются, действовать вопреки своим интересам Москва не собирается, подытожил Вершинин.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Договоренности предполагают поставки украинской сельскохозяйственной продукции и российских удобрений и товаров через коридор в Черном море. Ранее источник ТАСС сообщил, что соглашение могут продлить еще на два месяца.