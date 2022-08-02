Первое судно с Украинским зерном вошло в акваторию Турции

Вышедший из порта Одессы сухогруз Razoni с украинской кукурузой достиг входа в пролив Босфор и встал на якорь в назначенном для него месте. Об этом сообщило Минобороны Турции на своей странице в Twitter.

Источник фото: Twitter

Представитель Турции в Совместном координационном центре контр-адмирал Озкан Алтанбулаг заявил что проход сухогруза прошел без каких-либо происшествий.

«Маршрут следования судна, гуманитарный коридор и все вопросы по его досмотру прошли в соответствии с согласованными процедурами», — сказал он.

По словам Алтанбулага, RAZONI войдет в порт Стамбула около полуночи. Пока это не позволяют сделать погодные условия в акватории. В гавани его осмотрит специальная делегация из представителей России, Турции, Украины и ООН, после чего сухогруз отправится в Ливан. За его проходом координационный центр продолжит наблюдать со спутников.

Контр-адмирал добавил, что в настоящее время идет согласование по аналогичному проходу сухогрузов еще из трех портов Украины.

Груженный кукурузой Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы утром 1 августа. В Национальном центре управления обороной России заявили о принятых мерах для недопущения провокаций во время прохода по гуманитарному коридору.