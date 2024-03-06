Спецоперация 06 марта 2024, 08:49 ВСУ начали строительство укреплений с сильным опозданием — Балицкий Губернатор Балицкий: успехи России вынудили ВСУ строить укрепления РИА «Новости»

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Украинские войска из-за успехов России в зоне спецоперации начали возводить фортификационные сооружения. Однако начинать строительство стоило заранее, заявил на полях Всемирного фестиваля молодежи губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это очевидно, что сегодняшние наши успехи вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления. И то, что они это начинают только сейчас, говорит, что свой момент на постройку они упустили», — сказал он.

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Евгений Балицкий объяснил, что, во-первых, на возведение бункеров, замаскированных огневых точек и дотов потребуется полгода. Во-вторых, губернатор уверен, что выделенные на фортификацию деньги потратят не по назначению из-за коррупции на Украине.

Оборону объявили главной задачей Вооруженных сил Украины на 2024 год, но они не успели к ней подготовиться. Польский генерал Богуслав Пацек спрогнозировал прорыв российской армии в середине весны.