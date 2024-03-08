08 марта 2024, 17:40
«Не в нашу пользу». Генерал ВСУ заявил о превосходстве укреплений ВС России
Генерал ВСУ Кривонос: превосходство укреплений ВС России видно из космоса
Укрепления Вооруженных сил России значительно превосходят украинские оборонительные сооружения в зоне спецоперации. Это видно даже из космоса, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».
По его словам, на Google Maps видно, что состояние фортификационных сооружений украинской армии вызывает вопросы. Американские журналисты тоже проверяют все с помощью спутников.
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«Они никому не верят, они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — подчеркнул Кривонос.
Очередное контрнаступление ВСУ закончится так же плачевно, как и предыдущее, оно обречено на провал, считает депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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