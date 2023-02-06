Происшествия 06 февраля 2023, 10:10 Италия заявила о возможном цунами на юге страны из-за землетрясения в Турции Департамент обороны Италии предупредил о возможном цунами из-за землетрясения в Турции Unsplash

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Департамент гражданской обороны Италии, основываясь на обработанных центром предупреждения цунами данных, сообщил, что произошедшие в Турции и Сирии землетрясения могут вызвать волны прилива в прибрежных районах страны. В ведомстве предупредили жителей об опасности цунами.

«Приливная волна состоит из серии морских волн, вызванных быстрым перемещением большой массы воды. Даже волна высотой всего 0,5 метра может вызвать наводнения и сильные течения», — говорится в сообщении.

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В связи с этим департамент гражданской защиты Италии призвал жителей страны отойти от прибрежных районов, добраться до ближайшей возвышенности и следовать указаниям местных властей.

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Между тем, по последним данным, количество погибших в Турции достигло около 80 человек, в Сирии погибли более 100 жителей. Информации о пострадавших россиянах во время стихийного бедствия в Турции не поступало. Посольства России в Стамбуле и Анкаре следят за ситуацией.