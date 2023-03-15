15 марта 2023, 13:58
Пострадавшие от землетрясений провинции Турции застроят новыми домами
Президент Турции Эрдоган пообещал новое жилье оставшимся без крова после землетрясений
Жители провинций Турции, чьи дома разрушило землетрясение, получат новое жилье бесплатно. До конца года в районах построят более 319 тысяч домов, а всего планируется возвести более 615 тысяч жилых зданий. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что все работы проведут в ускоренном темпе.
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После первых разрушительных землетрясений, отметил Эрдоган, в Турции произошло более 16 тысяч афтершоков, из которых почти 600 оказались достаточно мощными.
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«В зону бедствия доставлены и распределены 433 тысячи палаток, а количество модульных жилых конструкций вскоре достигнет 100 тысяч. В пострадавших регионах ежедневно распределяется по 3,7 миллиона порций горячего питания. Нуждающиеся получают продовольственные пайки», — заявил турецкий лидер.
Президент Турции добавил, что государство мобилизовало все ресурсы, чтобы поддержать миллионы жителей 11 пострадавших провинций и обеспечить их крышей над головой и всем необходимым.
По последним данным, в результате серии землетрясений в турецких провинциях погибли 48 тысяч человек. Более 115 тысяч получили травмы различной степени тяжести.
Реджеп Эрдоган
Землетрясение на юге Турции
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