Мир 15 марта 2023, 13:58 Пострадавшие от землетрясений провинции Турции застроят новыми домами Президент Турции Эрдоган пообещал новое жилье оставшимся без крова после землетрясений РИА «Новости»

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Жители провинций Турции, чьи дома разрушило землетрясение, получат новое жилье бесплатно. До конца года в районах построят более 319 тысяч домов, а всего планируется возвести более 615 тысяч жилых зданий. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что все работы проведут в ускоренном темпе.

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После первых разрушительных землетрясений, отметил Эрдоган, в Турции произошло более 16 тысяч афтершоков, из которых почти 600 оказались достаточно мощными.

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«В зону бедствия доставлены и распределены 433 тысячи палаток, а количество модульных жилых конструкций вскоре достигнет 100 тысяч. В пострадавших регионах ежедневно распределяется по 3,7 миллиона порций горячего питания. Нуждающиеся получают продовольственные пайки», — заявил турецкий лидер.

Президент Турции добавил, что государство мобилизовало все ресурсы, чтобы поддержать миллионы жителей 11 пострадавших провинций и обеспечить их крышей над головой и всем необходимым.

По последним данным, в результате серии землетрясений в турецких провинциях погибли 48 тысяч человек. Более 115 тысяч получили травмы различной степени тяжести.