Мир 18 марта 2023, 19:51 Число жертв февральских землетрясений в Турции приблизилось к 50 тысячам Вице-президент Турции Октай: жертвами землетрясений в феврале стали 49 589 человек РИА «Новости»

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Количество погибших в ходе землетрясений в южных провинциях Турции составило 49 589 человек, среди которых были иностранцы. Как сообщила газета Star, такое заявление в ходе пресс-конференции в штаб-квартире управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) выступил вице-президент страны Фуат Октай

«В результате землетрясений погибли 49 589 человек, в том числе 6807 иностранных граждан», — заявил заместитель главы государства.

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Он подчеркнул, что для помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий в рамках благотворительной акции «Одно сердце Турции» в фонде AFAD собрали 82 миллиарда 454 миллиона 611 тысяч лир.

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Департамент казначейства Турции подсчитал, что после землетрясений страна понесла ущерб на 105 миллиардов долларов. В такую сумму оценили разрушенные здания, в том числе жилые дома и поврежденные объекты инфраструктуры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что до конца года в пострадавших провинциях возведут более 319 тысяч жилых домов, чтобы расселить тех, кто остался без крова. Он подчеркнул, что часть людей разместили в других регионах, но в зоне бедствия остались еще много жителей, которым передали 433 тысячи палаток и более 100 тысяч модульных конструкций для жилья.