Мир 14 августа 2023, 19:39 Землетрясение произошло на границе Индии EMSC: в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5 Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Индии. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Колебания земной поверхности заметили в 14:49 по времени UTC (17:49 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 18 километрах к северо-западу от города Каримгандж, где проживают около 55 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о погибших и разрушениях не поступало.

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Ранее землетрясение произошло на востоке Турции. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 11 километрах к юго-западу от города Малатьи. Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщил, что пострадали 23 человека.

Землетрясение магнитудой 3,3 случилось и на Сахалине. Его почувствовали жители Южно-Сахалинска. В результате ЧП никто не пострадал, специалисты не зафиксировали разрушений.