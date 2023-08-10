Мир 10 августа 2023, 21:42 Землетрясение произошло на востоке Турции EMSC: на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 РИА «Новости»

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Специалисты зафиксировали в восточной части Турции землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в 11 километрах к юго-западу от города Малатья. Там проживают 441 000 человек.

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«Землетрясение произошло в 20:48. Магнитуда составила 5,2. Глубина очага — 11 километров», — уточнили в центре.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,3 произошло на Сахалине. Его почувствовали жители Южно-Сахалинска. К счастью, обошлось без последствий — никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

А 5 августа подземный толчок магнитудой 4,9 зафиксировали в Туве. Эпицентр находился в Овюрском районе в 16 километрах от границы с Монголией и в 151 километре от столицы республики Кызыла.