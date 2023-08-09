Происшествия 09 августа 2023, 02:55 Землетрясение произошло на Сахалине Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на Сахалине Freepik

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Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации спасательных служб, подземные волны почувствовали жители Южно-Сахалинска. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

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«Эпицентр находился в пяти километрах юго-западнее села Дальнее Южно-Сахалинского городского округа. Магнитуда сейсмособытия составила 3,3, глубина — 10 километров», — сказано в публикации.

Ранее, 6 августа, стало известно о землетрясении магнитудой 3,3 в Мраморном море недалеко от берегов Стамбула. Эпицентр подземных толчков зафиксировали на глубине 7,7 километра в акватории между городом Ялова и стамбульским районом Тузла.

За день до этого более 20 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Китая. Большинство людей поступило в больницы с повреждениями кожи, ссадинами и травмами головы.