Мир 26 февраля 2023, 01:44 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее USGS: в Папуа-Новой Гвинее возле города Кандриан произошло землетрясение магнитудой 6,5 Викимедиа

Читать 360tv в

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,2.

Землетрясение зафиксировали 26 февраля в 00:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в 29 километрах к северо-востоку от города Кандриан. Там проживают около тысячи человек. Очаг залегал на глубине 65 километров.

Реклама

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Реклама

За прошедшие сутки, 25 февраля, сообщалось также о землетрясениях в Японии и на Камчатке — оба магнитудой 6,1.

В Японии подземные толчки ощутили жители городов Кусиро, Немуро, а также население 12 префектур. На Камчатке землетрясение поучвствовали жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинска.

Издание «Дни.ру» опубликовало видео, на котором очевидцы засняли необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции. Авторы статьи напомнили о способности птиц ощущать инфразвуковые волны, которые возникают перед такими природными явлениями.