Мир 21 марта 2023, 20:50 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане EMSC: на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,5 Shutterstock.com

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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане 21 марта. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр находился в 48 километрах от города Ишкашим.

Подземные толчки зарегистрированы на северо-востоке страны в горах Гиндукуша в 16:47 по времени UTC (19:47 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 194 километра. Эпицентр располагался на удалении 38 километров от города Джирм в афганской провинции Бадахшан.

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Толчки от землетрясения также ощущали в Индии и Пакистане, Казахстане и Узбекистане.

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Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Тремя днями ранее в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 17 километрах от города Наранхаль провинции Гуаяс, эпицентр землетрясения пришелся на остров Пуна. В результате землетрясения погибли 12 человек. Зафиксировано обрушение или значительное повреждение многих зданий в нескольких провинциях Эквадора.