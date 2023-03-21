21 марта 2023, 20:50
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане
EMSC: на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане 21 марта. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр находился в 48 километрах от города Ишкашим.
Подземные толчки зарегистрированы на северо-востоке страны в горах Гиндукуша в 16:47 по времени UTC (19:47 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 194 километра. Эпицентр располагался на удалении 38 километров от города Джирм в афганской провинции Бадахшан.
Реклама
Толчки от землетрясения также ощущали в Индии и Пакистане, Казахстане и Узбекистане.
Реклама
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
Тремя днями ранее в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 17 километрах от города Наранхаль провинции Гуаяс, эпицентр землетрясения пришелся на остров Пуна. В результате землетрясения погибли 12 человек. Зафиксировано обрушение или значительное повреждение многих зданий в нескольких провинциях Эквадора.
Афганистан
Землетрясения
Реклама
Реклама