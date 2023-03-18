Мир 18 марта 2023, 20:57 Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре EMSC: землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре

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Европейский средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ) сообщил, что 18 марта в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 17 километрах от города Наранхаль провинции Гуаяс, где проживают 32 тысячи человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 85 километров. Информации и разрушениях и пострадавших нет.

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Местные СМИ уточняют, что эпицентр землетрясения пришелся на остров Пуна.

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«Землетрясение магнитудой 6,5 с эпицентром на острове Пуна, недалеко от Гуаякиля, потрясло город в 12:12 в эту субботу, 18 марта 2023 года», — написала La Republica.

Ранее сообщалось, что общая сумма ущерба от февральских землетрясений в Турции превысила 105 миллиардов долларов (около двух триллионов турецких лир). Совокупный ущерб от разрушительных землетрясений в Кахраманмараше и Хатае в феврале этого года оказался в шесть раз выше, чем после подземных толчков в 1999 году в районе Мраморного моря.