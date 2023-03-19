Мир 19 марта 2023, 02:21 Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12 Пресс-служба президента Эквадора сообщила о 12 жертвах землетрясения Pxhere

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Число жертв землетрясения магнитудой 6,7 в Эквадоре увеличилось до 12. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.

«На данный момент сообщается о 12 погибших (11 в провинции Эль-Оро и один в провинции Асуай)», — указано в сообщении.

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Также в заявлении указано, что пострадавшие при стихийном бедствии сейчас находятся в больнице.

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До этого СМИ сообщали о четырех погибших: три человека стали жертвами в городе Мачала, еще один — в Куэнке. Как отмечалось, погибшие оказались под завалами разрушенных домов. Также зафиксировано обрушение или значительное повреждение многих зданий в других провинциях Эквадора. В частности, обрушился музей прихода Пуэрто-Боливар, а также рухнули стены военных казарм Эль-Оро.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах от города Наранхаль провинции Гуаяс. Очаг землетрясения залегал на глубине 85 километров. Как указывали местные СМИ, эпицентр землетрясения пришелся на остров Пуна.