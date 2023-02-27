Мир 27 февраля 2023, 12:46 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции AFAD сообщило о новом сильном землетрясении в турецкой провинции Малатья РИА «Новости»

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Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Малатья на востоке Турции в понедельник, 27 февраля. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В ведомстве подчеркнули, что эпицентр находился на глубине 6,9 километра в уезде Ешилюрт. Подземные толчки зафиксировали в 12:04 по местному времени (совпадает с московским). Землетрясение также ощутили жители других восточных провинций.

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Информация о разрушениях и пострадавших в результате нового стихийного бедствия пока не поступила.

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После масштабных землетрясений в Турции 6 февраля афтершоки происходят до сих пор. За последние несколько недель в стране произошло более 10 тысяч новых подземных толчков, ставших отголосками первых разрушительных землетрясений.

Жертвами стихийного бедствия стали более 44 тысяч человек. Спасатели продолжают разбор завалов разрушенных зданий в поисках выживших и тел погибших.