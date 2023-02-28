Мир 28 февраля 2023, 19:07 Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной части Турции Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 в центральной части Турции РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали 28 февраля в центральной части Турции. Данные предоставило турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям, сообщил ТАСС.

«Очаг залегал на глубине семи километров», — подчеркнули в ведомстве.

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Эпицентр землетрясения находился в районе города Кайсери, который расположен недалеко от горнолыжного курорта «Эрджиес». Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), во вторник утром землетрясение зарегистрировали в провинции Малатья, которая находится на востоке Турции. Землетрясение магнитудой 4,1 случилось в районе Ешилюрт.

В феврале в Турции произошло несколько землетрясений. Самое мощное произошло 6 февраля на юге-востоке страны. Основной эпицентр пришелся на провинцию Кахраманмараш. По последних данным, жертвами стихийного бедствия стали 44 374 человека. Спасатели провели осмотр руин почти 21 тысячи разрушенных зданий. Сейчас специалисты продолжают разбирать завалы.