Мир 28 февраля 2023, 07:21 Еще одно землетрясение случилось на востоке Турции Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в турецкой Малатье flickr

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Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в провинции Малатья, которая находится на востоке Турции. Об этом рассказали в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), написало РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Ешилюрт в Малатье», — сказано в сообщении.

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Все случилось в 05:18, толчки зафиксировали на глубине семи километров. Предыдущее землетрясение в провинции Малатья произошло накануне днем. Его жертвой стал один человек, еще 69 пострадали. Власти призвали людей подальше отходить от поврежденных зданий.

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Турция в феврале пережила череду землетрясений. Самое мощное из них зарегистрировали 6 февраля на юге-востоке страны. Основной эпицентр оказался в провинции Кахраманмараш. Стихийное бедствие было такое силы, что сложило множество домов. По последних данным, из-за него погибли 44 374 человек.