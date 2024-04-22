Мир 22 апреля 2024, 08:30 Зеленскому указали на роковую ошибку из-за некомпетентности США и Великобритании Экономист Сакс: Зеленский в 2022 году ошибся из-за некомпетентности США РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сразу после начала спецоперации был согласен на переговоры. Но из-за давления США и западных союзников отказался решить конфликт мирным путем. Об этом рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Вмешались Соединенные Штаты, потому что мы некомпетентны. И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны», — указал он.

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По его словам, именно они призвали ВСУ продолжать сражение. Это стало «роковой ошибкой» Зеленского, которая сказалась на сотнях тысяч украинцев, отметил он.

Сакс напомнил, что целью спецоперации со стороны России было не допустить расширения НАТО на восток. А сам президент Владимир Путин пытался обсудить с Западом детали о гарантиях безопасности РФ задолго до СВО. Но Белый дом ничего не хотел слышать. В этом также США показали свою некомпетентность, резюмировал экономист.

Зеленский недавно признался, что украинцы уже устали от конфликта. Он понадеялся на то, что благодаря спонсированию США у республики появился «шанс на победу».