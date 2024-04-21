Мир 21 апреля 2024, 20:02 «У нас будет шанс». Зеленский понадеялся на победу после одобрения помощи от США Зеленский: у Украины появился шанс на победу благодаря одобрению помощи от США РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет победить благодаря спонсированию от США. В интервью NBC он заявил, что американская поддержка укрепит вооруженные силы.

«У нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которых мы так нуждаемся, в которых так нуждаются тысячи солдат», — подчеркнул президент.

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Палата представителей США согласовала законопроект о военной поддержке Украины. Теперь одобрить его должен сенат, затем документ отправят на подпись к президенту Джо Байдену. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

Однако есть один нюанс — в первую очередь пакет помощи направлен на поддержку военно-промышленного комплекса самих Штатов. Есть предположение, что республике в конечном счете достанутся лишь «крохи с барского стола».

Тем не менее глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что к концу следующей недели США смогут вновь начать поставлять Украине военную помощь. Планируют отправить оперативно-тактические ракеты ATACMS.