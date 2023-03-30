Мир 30 марта 2023, 03:27 Зеленскому пригрозили небесной карой за изгнание служителей Киево-Печерской лавры Митрополит Павел пригрозил Зеленскому небесной карой за выселение монахов Pxhere

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит небесная кара за изгнание служителей лавры. Об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале лавры.

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. <…> Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — заявил митрополит Павел.

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По его словам, в происходящем вокруг лавры виновен Зеленский. Также митрополит считает, что президент Украины виновен в том, что «220 человек братии выброшены на улицу».

Свое мнение митрополит объяснил тем, что украинский лидер не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом, и не остановил министра культуры страны, который, по мнению митрополита, одержим «бешенством, злобой и ненавистью».

«Значит, он творит все с вашего разрешения», — заявил митрополит.

Ранее Зеленский назвал Украину территорией «самой большой религиозной свободы» на фоне преследования Украинской православной церкви (УПЦ). По его мнению, гонения на каноническую УПЦ является шагом «к духовной независимости общества». Также глава государства считает, что такая мера должна защитить ПЦУ от «московских манипуляторов религией».

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что попытки команды Зеленского изгнать священников УПЦ из Киево-Печерской лавры могут спровоцировать революционную ситуацию в стране. То, что происходит, он назвал самым опасным внутренним событием на сегодняшний день.