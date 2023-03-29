Мир 29 марта 2023, 23:21 «Революционная ситуация». Зеленскому указали на критическую ошибку в вопросе УПЦ Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об опасности ситуации вокруг УПЦ РИА «Новости»

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Попытки команды президента Украины Владимира Зеленского изгнать священников УПЦ из Киево-Печерской лавры может спровоцировать гражданскую войну и смену действующей власти. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

«Сегодня это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим событиям <…> У власти болваны, которые не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война», — сказал он.

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По словам эксперта, правительство Украины может избежать таких последствий, если откажется от насильственного изгнания монахов и согласится пойти на компромисс.

Ранее решение руководства заповедника «Киево-Печерская лавра» об одностороннем разрыве договора аренды монастыря с УПЦ обжаловали в суде. До окончания разбирательства священнослужители останутся на территории.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отметил, что разорвать контракт в одностороннем порядке во время боевых действий невозможно. К тому же, для выселения монахов нет никаких юридических оснований, напомнил он.