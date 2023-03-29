Мир 29 марта 2023, 23:53 Зеленский назвал Украину территорией религиозной свободы Зеленский назвал Украину территорией большой религиозной свободы на фоне борьбы с УПЦ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал страну территорией «самой большой религиозной свободы» на фоне преследования УПЦ. В своем вечернем видеообращении глава государства сообщил, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь — это шаг «к духовной независимости общества».

«Сегодня сделан еще один шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы», — заявил Зеленский.

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Украинский лидер добавил, что ситуация продолжается с 1991 года и так будет всегда. По его версии, эта мера должна защитить ПЦУ от «московских манипуляторов религией».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что попытки команды президента Украины Владимира Зеленского изгнать священников УПЦ из Киево-Печерской лавры могут спровоцировать гражданскую войну и смену действующей власти. Он назвал происходящее самым опасным внутренним событием в стране.