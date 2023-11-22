Мир 22 ноября 2023, 01:26 Зеленскому предрекли «удар в спину» со стороны союзников Cumhuriyet: Запад может сменить Зеленского на Майдане РИА «Новости»

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Если на Украине произойдет новый Майдан, то только в результате действий западных стран. Об этом написала турецкая газета Cumhuriyet.

«И вот сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. <…> Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад», — сказано в материале.

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Автор статьи отметил, что затянувшийся конфликт и коррупция усиливают общественную напряженность на Украине. По его мнению, зимой в стране может произойти множество событий.

Ранее о подготовке третьего Майдана заявил Владимир Зеленский. Президент Украины выразил уверенность, что операцию по смене власти на Украине готовят российские спецслужбы и планируют провести ее до конца года.

Во вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет с прошлого Евромайдана. 21 ноября 2013 года украинцы вышли на улицы, чтобы выступить против приостановки переговоров о евроинтеграции. В скором времени это привело к столкновениям с полицией, гибели десятков демонстрантов, смене власти, уходу Крыма и «антитеррористической операции» в Донбассе.