Эксклюзив 20 ноября 2023, 15:32 Когда демократия приводит в бомбоубежище Публицист Миронова: украинские Майданы подорвали веру в демократию Global Look Press

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Исполняется десять лет с Евромайдана: 21 ноября 2013 года украинцы вышли на улицы, чтобы выступить против приостановки переговоров о евроинтеграции их страны. Спустя несколько месяцев они похоронят более 100 человек, сместят власть, потеряют Крым, откроют «антитеррористическую операцию». Спустя восемь лет получат на своей земле полноразмерный вооруженный конфликт. Миллионы украинцев за это время сбегут из страны, Украина распродаст пахотные земли, наберет кредитов под поставки вооружения и получит фактически прямой отказ во вступлении в НАТО и ЕС, ради чего все и начиналось. Сегодня украинская революция — самый мощный для всего мира антипример. Об этом публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Отравленные плоды

Строго говоря, мы отмечаем два скорбных юбилея. 21 ноября — начало второго Майдана, а 22 ноября — первого. Можно сказать, что на Украине двойной праздник.

Однако что-то невеселы лица украинцев, прогнозы на их счет что на поле боя, что в тылу неутешительны. Да и сколько осталось в стране самих украинцев, не может сказать уже ни Укрстат, ни ООН.

Первый Майдан породил волну украинских гастарбайтеров-нелегалов, которые тогда работали в Западной Европе по подложным прибалтийским паспортам. Увы, но слава украинских секс-работниц тоже пошла с середины 2000-х: вплоть до того времени украинки не ассоциировались в Европе с борделями — в те годы их чаще увозили работать в арабские страны и Турцию. С первой настоящей волной разного рода заробитчан Европа столкнулась после интронизации Ющенко.

Второй Майдан подарил Украине безвиз. Если помнить, что поводом для него стало требование евроинтеграции, то введение безвизового режима можно считать главной победой украинской «революции достоинства». Сколько всего украинцев выехали по безвизу еще до СВО — это, вероятно, государственная тайна. Но оценки называли разные. Самая скромная: что на пике бизвизовой трудовой эмиграции в Европе находилось единовременно до 10 миллионов заробитчан. Вот это достижение!

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Не буду злорадствовать и не стану говорить, что 24 февраля 2022 года Украина увидела настоящий триумф обоих Майданов. Скажем сдержанно: она получила их закономерный результат. Годы АТО, демонстративное расплевывание с Россией и байки про уход в НАТО, реальное, а не мифическое гонение на русский язык и православие, жесткая цензура не только в СМИ, но и в культуре — все это и многое другое привело к СВО.

Это финал, а начало, конечно, лежит на Майдане.

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Хуже Ливии

Похоже, мы с вами имеем пример самых неудачных революций, совершенных в современном мире. Кажется, хуже результата не было ни у кого. «Революция роз» в Грузии привела все же не только к войне 2008 года и падению уровня жизни грузин, было там и хорошее, например обновление госаппарата.

Хотя теперь грузины говорят, что при Саакашвили создали лишь красивую витрину, с системными же проблемами никто не боролся. В целом «революцию роз» удачной считать нельзя: к радикальному улучшению положения дел она не привела. Наоборот, принесла краткосрочную войну и политический кризис. Но хотя бы воевали недолго и не сидели под ракетными обстрелами.

Армянская революция? Уровень жизни упал, потеряли Карабах, могут потерять значительные блага, если продолжат ссориться с Россией.

Участники акции протеста сторонников оппозиции на площади Революции в Ереване / РИА «Новости»

Ни одна из трех революций в Киргизии не окончилась такими последствиями. Ни одна из революций «арабской весны» или «кедровая революция» в Ливане. Революция на Филиппинах или в Эквадоре не принесла своей победой столько горя, сколько получила Украина.

В мире за минувшие 20 лет было много успешных революций, в результате которых побеждала революционная сторона, но мало какая из них по масштабам принесенных бед могла сравниться с Евромайданом. Разве что революция в Ливии, которая обрекла страну на вот уже второе десятилетие гражданской войны и нищеты. Ну, может, еще победа талибов, впрочем, это не революция, а вооруженный захват власти.

Никаких революций, сопоставимых по разрушительности с Майданом 2013–2014 годов, в современном мире не было. Украинцы породили две подряд неудачные революции, одна из которых по заслугам может считаться самой неудачной в мире. Потому что если в результате смены власти людей обрекли на гиперинфляцию, правовой беспредел и вооруженный конфликт с многократно превосходящим ее во всем соседом, то это очень неудачная революция.

Global Look Press

Школа Майдана

Неудачной она была и для всего мира. И вовсе не потому, что теперь Украина села на шею паре десятков развитых стран и сосет вооружение еще примерно из сорока. Дело в том, что мало кто вообще в XXI веке нанес больший урон институту демократии, чем оба Майдана.

Если говорить просто, то Украина подала миру самый яркий антипример. Она показала, что демократические ценности, соблюдение, тем более выборочное, демократических институтов не всегда приводят к благополучию и вообще к улучшению положения демократически настроенных народов.

Мир слышал много раз о свободолюбивом духе украинцев, конкурентной их борьбе за власть, неистребимом духе уличной политики. Все это причисляется теоретиками демократии к базовым демократическим ценностям: уважению свободы, конкуренции в политике, уличном волеизъявлении. И что мир увидел?

Что демократические идеалы привели их адептов к годам беспредела, нищеты, разрухи, а теперь на их головы и вовсе посыпались ракеты. Какое мнение о демократии и ее ценностях должен сложить рядовой обыватель из любой страны мира? А мнение простое: оказывается, демократия, сменяемость власти, свободная уличная политика не всегда приводят народ к благополучию. Иногда они могут привести в бомбоубежище.

Обыватель ведь и в условных США, и в Мали, и в Гватемале все видит. Что многие страны, в которых власть не меняется долгое время недемократическим путем или установила некие гибридные режимы, живут лучше, сытнее и безопаснее тех, где все демократично меняется. А уж жители Европы и бывшего СССР украинский урок наверняка прекрасно усвоили.

Тем более что, хоть и менее шокирующие, уже были уроки Грузии, Армении, Киргизии, которых регулярно трясет от революций, но живут они куда хуже России или Казахстана.

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Сила антипримера

Это ведь очень важно! Люди смотрят на пример Украины, а потом, допустим, на Россию и Белоруссию. Или тот же Казахстан. И что видят? На Украине уже и щи лаптем не похлебать, потому что на щи денег нет, а от лаптей они с помпой отказались.

Бедность, долги, население разбегается, на оставшихся летят ракеты. Тут же через стенку Белоруссия. Да, там все тот же Лукашенко. И что? Зато чисто, тепло, безопасно. Белорусы не влезли в долги, развивают свое производство, живут скромно, но сытно, за газ платят немного, с электричеством перебоя нет. И главное, не сидят по бомбоубежищам, потому что десятилетиями задирали сильного соседа.

Я была в Белоруссии год назад и, что называется, кожей почувствовала это ощущение: да, пускай у нас Лукашенко, пускай революция 2020 года не удалась — и слава богу, мы теперь в тепле, сытости и безопасности, а не скачем по чужим саммитам в поисках, где бы заработать копейку.

Я не преувеличиваю: все это разлито в белорусском обществе! Они тоже немного заигрывают с национализмом и попинывают русский язык. Например, за неделю в Минске ни разу не слышала живого белорусского, но в транспорте все объявления и остановки на нем. Но это мелочи, от них легко отказаться, если одумаются. В главном видно отличие: белорусы при несменяемом Лукашенко — в тепле и безопасности, а от украинцев после череды президентов ничего почти и не осталось.

Такие же сравнения напрашиваются с Казахстаном, регион существенно окреп и усилился. Тоже не без русофобии там обходится и выступлений, но пока Казахстан держится и своим примером показывает, что там не как в Грузии или Армении власть меняется — живут нормально.

То же с Азербайджаном. Представьте, что сухие факты (ВВП, отток населения, вооруженные конфликты и пр.) сравнивает какой-нибудь житель Гайаны. Смотрит на показатели Азербайджана и на показатели Украины. И докажите ему, что у демократических институтов есть преимущество, а залог благополучия — сменяемость власти.

Украина своими двумя подряд антипримерами поставила перед людьми всего мира ребром вопрос о безусловных преимуществах институтов демократии. Ну какие же это преимущества, если Украину они привели к фиаско?

Global Look Press

Уверена, что не только в Белоруссии в 2020 году, в Казахстане в 2022-м, в Армении в 2023-м многие жители, вспомнив пример Украины, остались дома — наверняка и в Африке, и в Латинской Америке есть целые страны, которые обязаны Украине тем, что их население в час икс предпочло стабильный застой или мирную бедность встряске с обстрелами в конце.

Мало кто в наше время смог сделать для дискредитации демократии больше, чем мерзнувшие на обоих Майданах украинцы. Самый главный вклад в общечеловеческую историю двух украинских революций — они основательно подорвали веру в демократию.